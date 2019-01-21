У РФ призупинили присвоєння звання почесного професора РАН патріарху Кирилу

Фото: патріарх Кирило (kremlin.ru)

Голосування про присвоєння Кирилу звання почесного професора РАН скасовано через сумнівів академіків

Голосування про присвоєння патріарху Російської православної церкви Кирилу звання почесного професора Російської академії наук скасовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що порядок денний засідання президії РАН 22 січня змінили. Зокрема, перед тим, як присвоювати звання почесного професора РАН патріарху Кирилу, в РАН мають намір визначитися зі статусом і процедурою присвоєння цих звань.

"Положення про присвоєння звання "почесний професор РАН" було прийнято в Академії більше 20 років тому. Сьогодні у деяких академіків виникають питання про те, наскільки це становище відповідає сучасним вимогам. Тому ми 22 січня на президії обговоримо необхідність актуалізації цього положення. Якщо буде прийнято таке рішення, то організуємо спеціальне розгляд цього питання на одному з найближчих засідань президії РАН, щоб уточнити зміст цього положення", - заявив віце-президент РАН Юрій Балега, додавши, що у зв'язку з цим питання про присвоєння звання "почесний професор РАН" номінантам цього року було перенесено.

Таким чином, 22 січня замість питання про присвоєння звань почесного професора РАН патріарху буде обговорювати саме поняття "почесний професор РАН".

Нагадаємо, раніше Голова синодального відділу Московського патріархату із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда заявив, що підписання Варфоломієм томосу для України є "простий папером" і не має "канонічної силою".

Тоді ж патріарх Кирил направив листа глав помісних православних церков, папи римського Франциску, а також генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерришу, президенту Франції Еммануелю Макрону і канцлеру ФРН Ангелі Меркель та іншим.