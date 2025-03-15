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РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя, опасаясь ударов СОУ, - "АТЕШ"

Суббота 15 марта 2025 09:05
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РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя, опасаясь ударов СОУ, - "АТЕШ" Фото: РФ скрывает корабли в бухтах Севастополя (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские войска прячут свои боевые корабли в бухтах Крыма, чтобы избежать атак Сил обороны Украины. Зафиксирован малый противолодочный корабль, который не покидает бухту Инкермана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские войска пытаются прятать боевые корабли в бухтах Крыма, опасаясь ударов Сил обороны Украины.

Агенты "АТЕШ" зафиксировали присутствие боевого корабля у причала Вторчермета в Инкермане. Обычно на этих причалах находятся суда, выведенные из эксплуатации, которые ожидают утилизации.

Однако сейчас там обнаружен малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос", который модернизирован и включен в состав Черноморского флота РФ.

После потери контроля над акваторией Черного моря российские оккупанты вынуждены скрывать свои корабли, чтобы избежать атак. По имеющейся информации, этот корабль практически не покидает бухту, однако его перемещения продолжают фиксировать.

"АТЕШ" продолжают следить за активностью российских войск в Крыму и передавать полученные данные Силам обороны Украины для дальнейших действий.

"АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

На днях агенты АТЕШ обнаружили месторасположение складов с боеприпасами армии РФ в Луганской области.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

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