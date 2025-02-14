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Партизани з'ясували місце розташування російських складів з боєприпасами у Луганську

П'ятниця 14 лютого 2025 11:34
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Партизани з'ясували місце розташування російських складів з боєприпасами у Луганську Фото: партизани з'ясували місце розташування російських складів з боєприпасами у Луганську (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталія Кава

Партизани з'ясували місцерозташування на тимчасово окупованій території Луганської області російських складів з боєприпасами. Також відстежується переміщення озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" зі складу мобілізованих українців на тимчасово окупованій території Луганської області добув велику кількість важливої інформації про склади БК рашистів", - сказано у повідомленні.

Також партизани відстежують подальші переміщення боєприпасів на польові склади. Усі ці дані оперативно передаються Силам оборони України.

В "АТЕШ" нагадали, що знищення польових складів із БК заважає наступу росіян і зберігає життя українським захисникам. А кожен такий удар робить окупантів слабшими, зриває їхні атаки та рятує наших військових від ворожого вогню.

Раніше ми писали про те, що учасники руху "АТЕШ" провели розвідку поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму. Там вони виявили нові оборонні споруди та склади зі зброєю й технікою окупантів, а дані про свої "знахідки" передали ЗСУ.

Також партизани в окупованому Криму раніше розвідали ще один склад пального російської армії.

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