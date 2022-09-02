В РФ пригрозили Европе перекрытием газа в случае введения ограничений на цену

В Москве угрожают остановить поставки газа в Европу, если будет введено ограничение цен на трубопроводный газ из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Telegram .

"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", - написал Медведев.

Напомним, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила установить ценовое ограничение для трубопроводного российского газа, идущего в Европу.

Отметим, фон дер Ляйен считает, что ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны РФ. При этом такое решение должно обсуждать руководство валютного блока.

Кроме того, страны G7 планирует ввести предельный лимит цен на нефть из РФ с 5 декабря, а на российские нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

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