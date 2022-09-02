ua ru
Пт, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС

Новина українською →
Берлин, Пятница 02 сентября 2022 13:43
Глава Еврокомиссии предложила ограничить цены на российский газ на уровне ЕС Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз может ввести ограничения цен на трубопроводный газ из России. Однако этот вопрос нужно решать на уровне ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я твердо уверена, что настало время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, идущего в Европу", - сказала она.

Глава Еврокомиссии считает, что ЕС готов ввести граничную цену на росссийский газ, но обсуждать это предложение должно руководство валютного блока. По ее словам, ограничение цен может остановить энергетические манипуляции и шантаж со стороны России.

Она отметила, что 9 сентября министры энергетики ЕС проведут внеочередную встречу, где обсудят введение предельной цены на газ, а 14 сентября фон дер Ляйен объявит предложения комиссии.

Глава Еврокомиссии добавила, что в среднем газовые хранилища в ЕС уже заполнены на 80%.

Напомним, ранее стало известно, что Европейская комиссия изучает варианты для ограничения цен на российские энергоресурсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Киев снова накрыл едкий смог
Киев снова накрыл едкий смог
DAILY
Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Том Купер: Единственный путь одержать победу над россиянами – уничтожить их