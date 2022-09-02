Страны G7 планируют ввести лимит цен на российскую нефть с 5 декабря, - FT

Страны G7 намерены ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу поддержат введение ограничений цены на российскую нефть. Отмечается, что лимит цен на российскую нефть, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС: с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.