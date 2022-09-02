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Страны G7 планируют ввести лимит цен на российскую нефть с 5 декабря, - FT

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Вашингтон, Пятница 02 сентября 2022 13:43
Страны G7 планируют ввести лимит цен на российскую нефть с 5 декабря, - FT Фото: Страны G7 поддержат лимит цен на российскую нефть (Facebook.com/G7)
Автор: Константин Широкун

Страны G7 намерены ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря, а на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Министры финансов стран "Большой семерки" в пятницу поддержат введение ограничений цены на российскую нефть.

Отмечается, что лимит цен на российскую нефть, который намерены принять страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС: с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года - на нефтепродукты.

Напомним, ранее Reuters писало, что G7 планирует ограничить стоимость российской нефти к началу декабря. Стороны хотят, чтобы потолок цен сработал в ЕС и членах "Большой семерки" синхронно.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

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