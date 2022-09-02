У РФ пригрозили Європі перекриттям газу в разі введення обмежень на ціну

У Москві погрожують зупинити поставки газу в Європу, якщо буде введено обмеження цін на трубопровідний газ з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва в Telegram .

"Буде як з нафтою. Російського газу в Європі просто не буде", - написав Медведєв.

Нагадаємо, що раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен запропонувала встановити цінове обмеження для трубопровідного російського газу, що йде в Європу.

Зазначимо, фон дер Ляйєн вважає, що обмеження цін може зупинити енергетичні маніпуляції і шантаж з боку РФ. При цьому таке рішення має обговорювати керівництво валютного блоку.

Крім того, країни G7 планують ввести граничний ліміт цін на нафту з РФ з 5 грудня, а на російські нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.

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