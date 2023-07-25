Росія може шпигувати за чиновниками Молдови: Кишинів викликав посла РФ на килим

Молдова вирішила викликати до Міністерства закордонних справ посла Росії Олега Васнєцова. Причиною є інформація ЗМІ про те, що на приміщенні посольства РФ у Кишиневі розмістили обладнання для шпигунства.

Про це повідомляє сказано у заяві МЗС Молдови, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

У відомстві зазначили, що викликали російського посла для того, щоб він дав роз'яснення щодо можливого шпигунства.

"Вважаємо абсолютно неприйнятними будь-яке шпигунство та іноземне втручання у внутрішні справи Молдови, які становлять прямий виклик і загрозу суверенітету та національній безпеці нашої держави", - наголошують у міністерстві.

При цьому президент Молдови Майя Санду вже встигла відреагувати на дані про російське стеження за владою країни, які розповсюджують журналісти.

"Ця інформація відома нашим спецслужбам. У відповідний час вони розкажуть подробиці та запропонують вирішення цієї проблеми", - сказала вона під час брифінгу.

Що передувало

Нагадаємо, 24 липня Jurnal TV та The Insider оприлюднили розслідування, в якому стверджується, що на даху російського посольства в Молдові зростає кількість тарілок та пристроїв для стеження. Така ситуація часто виникає перед виборами президента, парламенту чи візитами до Молдови іноземних делегацій.

За інформацією ЗМІ, шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.

Зокрема, одного зі співробітників ГРУ пов'язують з хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС та Служби інформаційних технологій та кібербезпеки. В їх результаті "витекло" листування високопосадовців.