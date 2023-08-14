Через дестабілізацію країни. Молдову сьогодні залишили 45 російських дипломатів
Частина дипломатів і співробітників посольства Росії в Молдові сьогодні, 14 серпня, полетіла до себе на батьківщину. Це сталося після скандалу зі шпигунством.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Відповідно до рішення Міністерства закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати і 23 представники технічного персоналу разом із сім'ями.
Літак, на якому російських дипломатів мали доправити до Москви, о 05:30 приземлився в аеропорту Кишинева.
Усіх співробітників російського посольства, які залишають країну, доправили в аеропорт на двох автобусах і кількох легкових автомобілях. Журналістів в аеропорт не допустили.
Що цьому передувало
Раніше стало відомо, що на даху російського посольства в Кишиневі з кожним роком зростає кількість тарілок і передавальних пристроїв. Спецслужби використовують їх для стеження.
Шпигунське обладнання на приміщенні диппредставництва розміщують співробітники російського Головного розвідувального управління.
Зокрема, одного зі співробітників ГРУ пов'язують з хакерською атакою на інтернет-ресурси адміністрації президента Молдови, уряду, МЗС та Служби інформаційних технологій та кібербезпеки. В їх результаті "витекло" листування високопосадовців.
Після цього Молдова вирішила скоротити чисельність персоналу посольства Росії у Кишиневі.
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