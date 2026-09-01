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У РФ придумали незвичний метод керування дронами: до чого тут винищувачі

15:21 01.09.2026 Вт
2 хв
Для нового методу задіють двомісний винищувач Су-57
aimg Костянтин Широкун
У РФ придумали незвичний метод керування дронами: до чого тут винищувачі Фото: у РФ придумали незвичний метод керування дронами (росЗМІ)
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У Росії створили двомісний винищувач Су-57Д, у якому є місце для оператора безпілотників. Прототип цієї машини наразі проходить льотні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення корпорації "Ростех".

Вперше двомісний винищувач піднявся у повітря у травні поточного року. Зазначається, що Су-57Д нібито повинен вирішувати два основні завдання - відпрацювання у навчальних цілях спеціальних режимів пілотування, а також реалізацію технологій шостого покоління.

Наявність другої кабіни нібито дозволяє використовувати винищувач як повітряний пункт управління БпЛА.

За словами розробників, це важливо для управління роєвими та груповими системами. Крім того, на базі двомісної модифікації вестиметься апробація бойового штучного інтелекту.

Що відомо про російський винищувач

Су-57 - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його перший політ відбувся у 2010 році, а серійне виробництво стартувало лише через кілька років після затримок у програмі.

Літак призначений для завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних і морських цілях. Росія заявляє, що Су-57 нібито має технології малопомітності (стелс), сучасну авіоніку та здатний застосовувати широкий спектр керованого озброєння.

Водночас західні експерти неодноразово ставили під сумнів реальний рівень його малопомітності та темпи виробництва.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни знищили російський винищувач МіГ-29 прямо на аеродромі в Курській області. Крім того, під ударом опинився зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Раніше спецпризначенці Центру спеціального призначення Нацгвардії "Омега" знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

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