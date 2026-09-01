У РФ придумали незвичний метод керування дронами: до чого тут винищувачі

У Росії створили двомісний винищувач Су-57Д, у якому є місце для оператора безпілотників. Прототип цієї машини наразі проходить льотні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення корпорації "Ростех".

Вперше двомісний винищувач піднявся у повітря у травні поточного року. Зазначається, що Су-57Д нібито повинен вирішувати два основні завдання - відпрацювання у навчальних цілях спеціальних режимів пілотування, а також реалізацію технологій шостого покоління.

Наявність другої кабіни нібито дозволяє використовувати винищувач як повітряний пункт управління БпЛА.

За словами розробників, це важливо для управління роєвими та груповими системами. Крім того, на базі двомісної модифікації вестиметься апробація бойового штучного інтелекту.

Що відомо про російський винищувач

Су-57 - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його перший політ відбувся у 2010 році, а серійне виробництво стартувало лише через кілька років після затримок у програмі.

Літак призначений для завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних і морських цілях. Росія заявляє, що Су-57 нібито має технології малопомітності (стелс), сучасну авіоніку та здатний застосовувати широкий спектр керованого озброєння.

Водночас західні експерти неодноразово ставили під сумнів реальний рівень його малопомітності та темпи виробництва.