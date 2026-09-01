ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В РФ придумали необычный метод управления дронами: при чем здесь истребители

15:21 01.09.2026 Вт
2 мин
Для нового метода задействуют двухместный истребитель Су-57
aimg Константин Широкун
В РФ придумали необычный метод управления дронами: при чем здесь истребители Фото: в РФ придумали необычный метод управления дронами (росСМИ)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В России был создан двухместный истребитель Су-57Д, в котором есть место для оператора беспилотников. Прототип этой машины проходит летные испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение корпорации "Ростех".

Впервые двухместный истребитель поднялся в атмосферу в мае текущего года. Отмечается, что Су-57Д якобы должен решать две основные задачи – отработку в учебных целях специальных режимов пилотирования, а также реализацию технологий шестого поколения.

Наличие второй кабины вроде бы позволяет использовать истребитель как воздушный пункт управления БпЛА.

По словам разработчиков, это важно для управления роевыми и групповыми системами. Кроме того, на базе двухместной модификации будет вестись апробация боевого искусственного интеллекта.

Что известно о российском истребителе

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Его первый полет состоялся в 2010 году, а серийное производство стартовало спустя всего несколько лет после задержек в программе.

Самолет предназначен для завоевания преимущества в воздухе и нанесения ударов по наземным и морским целям. Россия заявляет, что Су-57 якобы обладает технологиями малозаметности (стелс), современной авиацией и способен применять широкий спектр управляемого вооружения.

В то же время западные эксперты неоднократно подвергали сомнению реальный уровень его малозаметности и темпы производства.

Напомним, недавно украинские воины уничтожили российский истребитель МиГ-29 прямо на аэродроме в Курской области . Кроме того, под ударом оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Ранее спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии "Омега" уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони Войска РФ Вторжение России в Украину
Новости
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году