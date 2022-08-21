В море недалеко от Алупки зафиксировали вспышки и слышали взрывы

Неподалеку от побережья временно оккупированного Крыма были слышны взрывы. Звуки раздались вечером 20 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

По словам украинского политика, их зафиксировали около 21:30 часов.

"В Алупке, в море, от берега на расстоянии 2-3 километра - 6-7 вспышек и позже хлопка", - отметил Чубаров.

Он также отметил, что "вечером правильные дроны имеют свойство возвращаться на позиции российских оккупантов - над Aqyar/Севастополем снова беспилотники, в которые орки пытаются попасть из ЗРК "Панцирь-С".