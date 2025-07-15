РФ презентувала новий "Кинджал": що це за зброя та яка мета

На виставці "Іннопром-2025" у Єкатеринбурзі російська компанія ASF-Innovations показала новий дрон "Кинджал". Його мета - знищення ворожих безпілотників тараном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.
За словами розробників, "Кинджал" створений для ближнього перехоплення цілей на малих висотах. Максимальна швидкість апарата становить 300 км/год. У носовій частині встановлено тепловізійний ІЧ-шукач - це дає змогу дрону самостійно наводитися на ціль.
Росіяни заявляють, що нібито всі компоненти "Кинджала" були виготовлені російськими компаніями: рами й фюзеляж - ТОВ "Фармпласт", електродвигун - "Про-Технолоджі", гвинти - ТОВ "Вектор", а електроніка управління - "Крайт".
Дрон схожий на раніше презентований перехоплювач "Ялинка", який окупанти вже застосовують у зоні бойових дій. Це свідчить про те, що "Кинджал" може стати частиною комплексної системи російської ППО ближнього радіусу дії.
На думку аналітиків, попри презентації, жодна з російських платформ для перехоплення БПЛА поки що не пройшла масштабне бойове розгортання. Зокрема, в Україні вже налагоджено масове виробництво подібних дронів, а ось Росія робить лише перші кроки.
Також презентація "Кинджала" вказує на прагнення Росії скоротити відставання в цій сфері та перейти від дослідних зразків до серійного виробництва.
Нагадаємо, що Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.
Зазначимо, зараз українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.
За словами президента Володимира Зеленського, українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.