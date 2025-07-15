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РФ презентувала новий "Кинджал": що це за зброя та яка мета

Фото: РФ презентувала новий "Кинджал" (Telegram Bes Pilot)
Автор: Наталія Кава

На виставці "Іннопром-2025" у Єкатеринбурзі російська компанія ASF-Innovations показала новий дрон "Кинджал". Його мета - знищення ворожих безпілотників тараном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

За словами розробників, "Кинджал" створений для ближнього перехоплення цілей на малих висотах. Максимальна швидкість апарата становить 300 км/год. У носовій частині встановлено тепловізійний ІЧ-шукач - це дає змогу дрону самостійно наводитися на ціль.

Росіяни заявляють, що нібито всі компоненти "Кинджала" були виготовлені російськими компаніями: рами й фюзеляж - ТОВ "Фармпласт", електродвигун - "Про-Технолоджі", гвинти - ТОВ "Вектор", а електроніка управління - "Крайт".

Дрон схожий на раніше презентований перехоплювач "Ялинка", який окупанти вже застосовують у зоні бойових дій. Це свідчить про те, що "Кинджал" може стати частиною комплексної системи російської ППО ближнього радіусу дії.

На думку аналітиків, попри презентації, жодна з російських платформ для перехоплення БПЛА поки що не пройшла масштабне бойове розгортання. Зокрема, в Україні вже налагоджено масове виробництво подібних дронів, а ось Росія робить лише перші кроки.

Також презентація "Кинджала" вказує на прагнення Росії скоротити відставання в цій сфері та перейти від дослідних зразків до серійного виробництва.

Дрони-перехоплювачі

Нагадаємо, що Україна та американська компанія Swift Beat 3 липня підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.

Зазначимо, зараз українські військові активно використовують дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Таким методом станом на початок липня збили понад сотню ворожих дронів-камікадзе.

За словами президента Володимира Зеленського, українські воїни продовжують використовувати дрони-перехоплювачі для знищення "Шахедів". Тільки за тиждень було збито сотні ворожих цілей.

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