РФ представила новый "Кинжал": что это за оружие и какая цель

По словам разработчиков, "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Максимальная скорость аппарата составляет 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель - это позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель.

Россияне заявляют, что якобы все компоненты "Кинжала" были изготовлены российскими компаниями: рамы и фюзеляж - ООО "Фармпласт", электродвигатель - "Про-Технолоджи", винты - ООО "Вектор", а электроника управления - "Крайт".

Дрон похож на ранее презентованный перехватчик "Елочка", который оккупанты уже применяют в зоне боевых действий. Это свидетельствует о том, что "Кинжал" может стать частью комплексной системы российской ПВО ближнего радиуса действия.

По мнению аналитиков, несмотря на презентации, ни одна из российских платформ для перехвата БПЛА пока не прошла масштабное боевое развертывание. В частности, в Украине уже налажено массовое производство подобных дронов, а вот Россия делает лишь первые шаги.

Также презентация "Кинжала" указывает на стремление России сократить отставание в этой сфере и перейти от опытных образцов к серийному производству.