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В РФ передбачено блокування рахунків військовозобов'язаних. Експерт пояснив, чому Путін не піде на мобілізацію

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Україна, Четвер 05 травня 2022 17:24
В РФ передбачено блокування рахунків військовозобов'язаних. Експерт пояснив, чому Путін не піде на мобілізацію Фото: російські військові (facebook com mod mil rus)
Автор: Олег Жданов

На мій погляд, нічого серйозного від Путіна на 9 травня очікувати не варто. Російське керівництво розуміє, що на сьогодні зайвий раз сердити їх населення ризиковано. Згідно зі статутом ООН, всі її члени повинні розірвати будь-які відносини з країною, яка оголосила війну. Якщо відкрити будь-який комерційний договір, то скрізь в розділі форс-мажори першим пунктом значиться війна. З цієї ж причини і ми не оголошуємо війну.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

Навряд чи Росія на сьогодні готова відправитися в глибоку ізоляцію. Це означає, в тому числі, повне відключення SWIFT. Росія уникла дефолту завдяки тому, що на Заході дозволили їй використовувати золотовалютні резерви за кордоном для погашення боргу за зовнішніми платежами. Але в разі оголошення війни це потрібно буде припинити.

Другий момент - це ситуація в Росії. Частина її суспільства на сьогодні очікує від Путіна, що він оголосить про завершення "спеціальної військової операції" в Україні або хоча б скаже: "вона йде за планом, все гаразд, не хвилюйтеся". Тобто зараз російське керівництво намагається всіляко заспокоїти населення. Навряд чи після цього він раптом вийде і заявить:"я приніс вам світову війну, тому всім у військкомати і все йдуть воювати".

До речі, щоб змусити населення в Росії йти у військкомати по загальній мобілізації в їх законодавстві передбачено блокування всіх електронних карт і рахунків військовозобов'язаних. Уявіть, який рівень паніки відбудеться в Російській Федерації, якщо їх президент спочатку оголосить війну, а через годину їм заморозять всі рахунки?

Третій фактор - мобілізаційний ресурс Росії становить близько 17 мільйонів чоловік. Такою оцінкою оперують фахівці. Якщо призивати, забезпечувати і утримувати таку кількість людей, їх економіка обрушитися. Це непосильно для їх бюджету. До того ж хто залишиться на робочих місцях? Росія сьогодні і зараз до цього не готова.

Росія на сьогоднішній день потребує мобілізації. Вони напевно будуть її проводити, але це прихована мобілізація, яка вже йде сьогодні. Можливо, на оголошення мобілізації в окремих районах РФ якраз розраховані ці провокації в прикордонних з Україною областях. Тобто як варіант вони можуть ввести там воєнний стан і почати мобілізацію, посилаючись на те, Україна нібито проводить систематичну диверсійну і терористичну діяльність проти населення цих регіонів. Хоча навряд чи Путін буде оголосить про це під час святкування 9 травня з тієї ж самої причини – щоб зайвий раз не дратувати суспільство.

Що стосується сценарію про включення до складу РФ так званих "ДНР/ЛНР" або створення "ХНР" на 9 травня - на жаль, ці версії цілком реалістичні. На сьогоднішній день найвірогідніший сценарій - це чергова спроба анексії нашої території. Якщо вони оголосять анексію наших територій, тоді у них з їхньої точки зору - не згідно з міжнародним правом - буде право захищати власну територію будь-яким способом. Так, як це було з Кримом. Тому ніяких незалежних псевдореспублік вони, скоріше, визнавати не будуть. Вони намагатимуться відразу проголосити анексію окупованих територій.

Олег Жданов для РБК-Україна

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