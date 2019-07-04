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В Еврокомиссии анонсировали переговоры по транзиту газа через Украину

Новости » Экономика    04.07.2019 - 13:48
В Еврокомиссии анонсировали переговоры по транзиту газа через Украину
Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Трехсторонние переговоры по газу пройдут в сентябре

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия -  Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года. Об этом заявил заместитель главы Еврокомисии по делам Энергосообщества Марош Шефчович.

Выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, вице-президент Еврокомиссии заявил, что переговоры пройдут под его председательством.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством возобновятся уже в сентябре", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Кроме того, по его словам, это возможно в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В то же время, Национальный банк Украины оценивает как умеренный риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Эксперты считают, что РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу.

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