В Еврокомиссии анонсировали переговоры по транзиту газа через Украину

Фото: Марош Шефчович (flickr.com european_parliament)

Трехсторонние переговоры по газу пройдут в сентябре

Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года в формате Европейская комиссия - Украина - Россия пройдут в сентябре 2019 года. Об этом заявил заместитель главы Еврокомисии по делам Энергосообщества Марош Шефчович.

LIVE: the European Council has announced its picks for the EU's top jobs, but what do members think of them? Find out in this debate https://t.co/40DPBUUkS1 — European Parliament (@Europarl_EN) July 4, 2019

Выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге, вице-президент Еврокомиссии заявил, что переговоры пройдут под его председательством.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством возобновятся уже в сентябре", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, однако "на экономически рентабельных условиях". Кроме того, по его словам, это возможно в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В то же время, Национальный банк Украины оценивает как умеренный риск остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Эксперты считают, что РФ придется договариваться с Украиной о новом соглашении по транспортировке природного газа в Европу.