Лукашенко дозволив позбавляти громадянства "екстремістів", які перебувають за кордоном

Білорусів за кордоном, яких режим диктатора Олександра Лукашенка звинуватив у "екстремістській діяльності", позбавлятимуть громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " БелТА ".

Як зазначає видання, сьогодні, 5 січня, Лукашенко затвердив зміни до закону про громадянство.

"Предбачено можливість втрати особою білоруського громадянства, набутого за народженням, - у зв'язку з наявністю вироку суду Білорусі, що набрав законної сили, що підтверджує участь даної особи в екстремістській діяльності або заподіяння їм тяжкої шкоди інтересам Білорусі, якщо така особа перебуває за її межами", - сказано у документі.

Зазначимо, що на початку грудня в Білорусі порушили справу про створення екстремістського формування або участь у ньому щодо колишнього кандидата в президенти Світлани Тихановської та її соратників.