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Лукашенко дозволив позбавляти громадянства "екстремістів", які перебувають за кордоном

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Мінськ, Четвер 05 січня 2023 18:36
Лукашенко дозволив позбавляти громадянства "екстремістів", які перебувають за кордоном Фото: Олександр Лукашенко, лідер режиму у Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусів за кордоном, яких режим диктатора Олександра Лукашенка звинуватив у "екстремістській діяльності", позбавлятимуть громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

Як зазначає видання, сьогодні, 5 січня, Лукашенко затвердив зміни до закону про громадянство.

"Предбачено можливість втрати особою білоруського громадянства, набутого за народженням, - у зв'язку з наявністю вироку суду Білорусі, що набрав законної сили, що підтверджує участь даної особи в екстремістській діяльності або заподіяння їм тяжкої шкоди інтересам Білорусі, якщо така особа перебуває за її межами", - сказано у документі.

Зазначимо, що на початку грудня в Білорусі порушили справу про створення екстремістського формування або участь у ньому щодо колишнього кандидата в президенти Світлани Тихановської та її соратників.

Нагадаємо, раніше Лукашенко оголосив "рік миру" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні Росії проти Білорусі.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі прийняло рішення внести до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Живе Білорусь" та відповідь "Живе".

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