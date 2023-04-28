В РФ будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии", Путин подписал закон

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " РИА Новости ".

Отмечается, что приобретенного гражданства в России будут лишать за:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что режим Александра Лукашенко в Беларуси также недавно приказал лишать гражданства тех белорусов, которые якобы обвинялись в "экстремистской деятельности" за рубежом.

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