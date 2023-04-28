В РФ будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии", Путин подписал закон
Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
Отмечается, что приобретенного гражданства в России будут лишать за:
- публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;
- дискредитацию российской армии;
- участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации;
- публичные призывы к экстремизму;
- посягательство на жизнь государственного деятеля;
- организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя;
- действия, угрожающие безопасности России;
- содействие диверсионной деятельности;
- прохождение обучения с целью диверсионной деятельности;
- организацию диверсионной деятельности.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что режим Александра Лукашенко в Беларуси также недавно приказал лишать гражданства тех белорусов, которые якобы обвинялись в "экстремистской деятельности" за рубежом.
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