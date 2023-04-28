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В РФ будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии", Путин подписал закон

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Пятница 28 апреля 2023 14:51
В РФ будут лишать приобретенного гражданства за "дискредитацию армии", Путин подписал закон Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон "О гражданстве РФ", предусматривающий лишение приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Отмечается, что приобретенного гражданства в России будут лишать за:

  • публичные призывы к действиям против территориальной целостности России;
  • дискредитацию российской армии;
  • участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации;
  • публичные призывы к экстремизму;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля;
  • организацию вооруженного мятежа с целью насильственного изменения конституционного строя;
  • действия, угрожающие безопасности России;
  • содействие диверсионной деятельности;
  • прохождение обучения с целью диверсионной деятельности;
  • организацию диверсионной деятельности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что режим Александра Лукашенко в Беларуси также недавно приказал лишать гражданства тех белорусов, которые якобы обвинялись в "экстремистской деятельности" за рубежом.

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