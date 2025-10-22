РФ повторно підняла МіГ-31К: зафіксовано пуски "Киндажлу"

Нагадаємо, вперше сьогодні зранку про зліт МіГ-31К повідомлялось о 7 годині.

Тоді в Україні також оголосили повітряну тривогу, після чого з'явились повідомлення про вибухи, пошкодження і так далі.

Масована атака РФ на Україну та Київ 22 жовтня

Зазначимо, ворог вночі та зранку 22 жовтня здійснив нову масштабну комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України, міста та населені пункти.

Окупанти використали тактику подвійного удару - було застосовано дрони та балістичні ракети.

Вже відомо про жертви та поранених. Особливо постраждала столиця - згідно з останньою інформацією, в Києві 2 жертв та 5 поранених, серед яких дворічна дитина.

Під масованою атакою ворога опинились також: Київська, Полтавська, Одеська області та Запоріжжя. Наприклад, в Одеській області під удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури, про що повідомили в ДТЕК.

Водночас в Полтавщині унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі.