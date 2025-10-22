РФ повторно підняла МіГ-31К: зафіксовано пуски "Киндажлу"

Росія вранці 22 жовтня повторно підняла в повітря винищувач МіГ-31К, через що по всій Україні оголошену ракетну небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили в ПС.
Військові відстежили ракети на Полтавщині у напрямку Києва та Київської області.
Станом на 9 ранку 22 жовтня карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, вперше сьогодні зранку про зліт МіГ-31К повідомлялось о 7 годині.
Тоді в Україні також оголосили повітряну тривогу, після чого з'явились повідомлення про вибухи, пошкодження і так далі.
Зазначимо, ворог вночі та зранку 22 жовтня здійснив нову масштабну комбіновану атаку на критичну інфраструктуру України, міста та населені пункти.
Окупанти використали тактику подвійного удару - було застосовано дрони та балістичні ракети.
Вже відомо про жертви та поранених. Особливо постраждала столиця - згідно з останньою інформацією, в Києві 2 жертв та 5 поранених, серед яких дворічна дитина.
Під масованою атакою ворога опинились також: Київська, Полтавська, Одеська області та Запоріжжя. Наприклад, в Одеській області під удар потрапив об'єкт енергетичної інфраструктури, про що повідомили в ДТЕК.
Водночас в Полтавщині унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі.