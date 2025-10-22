РФ повторно подняла МиГ-31К: зафиксированы пуски "Киндажла"

Напомним, впервые сегодня утром о взлете МиГ-31К сообщалось в 7 часов.

Тогда в Украине также объявили воздушную тревогу, после чего появились сообщения о взрывах, повреждениях и так далее.

Массированная атака РФ на Украину и Киев 22 октября

Отметим, враг ночью и утром 22 октября совершил новую масштабную комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Украины, города и населенные пункты.

Оккупанты использовали тактику двойного удара - были применены дроны и баллистические ракеты.

Уже известно о жертвах и раненых. Особенно пострадала столица - согласно последней информации, в Киеве 2 жертв и 5 раненых, среди которых двухлетний ребенок.

Под массированной атакой врага оказались также: Киевская, Полтавская, Одесская области и Запорожье. Например, в Одесской области под удар попал объект энергетической инфраструктуры, о чем сообщили в ДТЭК.

В то же время в Полтавской области в результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.