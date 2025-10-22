В Україні масштабна тривога: РФ підняла в небо носії "Кинджалів" МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 07:12 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал досі по всій території України.

Після цього військові зафіксували пуски ракет. Зокрема, у напрямку Кременчука та Києва.

Тривога і розбитий МіГ-31К

Нагадаємо, що коли росіяни піднімають у небо літаки МіГ-31К, тоді по всій території України оголошують тривогу через ракетну небезпеку.

Наприклад, так було в обід 20 жовтня. Повітряні сили ЗСУ зафіксували зліт МіГа з аеродрому "Саваслейка". Однак пізніше почали оголошувати відбій тривоги, оскільки літак приземлився

Також ми писали, що 9 жовтня в Липецькій області під час заходу на посадку розбився один з російських МіГ-31К. Про це писали російські ЗМІ, посилаючись на Міноборони РФ.