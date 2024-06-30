У РФ повідомляють про вибухи у кількох областях через атаку дронів

Брянська область

Керівник регіону стверджує, що силами і засобами ППО нібито було збито 4 безпілотники літакового типу. Російський чиновник традиційно закидає вину у нальоті БПЛА - Україні.

Також місцевий губернатор заявив, що дрони були ліквідовані над Трубчевським районом. Крім того, Богомаз розповідає, що "постраждалих та руйнувань немає".

"Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - додав він.

Бєлгородська область

За словами губернатора Бєлгородської області, атака двох дронів фіксувалася у місті Грайворон. І що через удар безпілотників був пошкоджений будинок, а також авто.

"Два дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайвороні. У двох квартирах вибиті вікна, також уламками посічено один автомобіль", - розповів він

Чиновник додав, що інформація ще уточнюється.

Курська область

Представник влади цього регіону Олексій Смірнов заявляв про загрозу атаки БПЛА ще пізно ввечері. А вже вночі у місцевих Telegram-каналах стали публікувати відео, як стверджується, із безпілотниками, що були помічені у низці районів.

В мережі пишуть про гучні вибухи, зокрема у Черемисинівському, Щигрівському, Тимському, Солнцевському та Пристенському районах, також кажуть про роботу ППО у регіоні. Також в пабліках розповідають, що на північному заході "немає світла".

Атаки дронів у РФ

Нагадаємо, за останні місяці майже щоночі трапляються атаки ударними дронами-камікадзе по нафтопереробних заводах і військових об'єктах не тільки у прикордонних областях Росії, а й вглибині території країни-агресора.

Так, нещодавно у Генштабі ЗСУ заявили, що протягом останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території РФ Були уражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "Шахедів" й не тільки.

Додамо, 23 червня у ВМС ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані у ніч проти 21 червня.

Крім того, 25 червня Головне управління розвідки Міноборони України заявило про ураження складу боєприпасів у Воронезькій області РФ, та показало відповідне відео.