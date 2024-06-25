ua en ru
Вт, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога на території РФ (відео)

Росія, Вівторок 25 червня 2024 10:12
UA EN RU
Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога на території РФ (відео) Фото: розвідники уразили польовий склад боєприпасів на території РФ (ілюстративне фото militarist ua)
Автор: Ярослава Борзова

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, уразили польовий склад боєприпасів ворога в Ольховатському районі Воронезької області. Результати їхньої роботи Головне управління розвідки оприлюднило в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.

Як зазначається, операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться в повідомленні.

ГУР знищує ворожу техніку та окупантів

Нагадаємо, як повідомлялось раніше, група ГУР атакувала одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Також напередодні Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму.

Також українські розвідники знищили біля Криму російський буксир "Сатурн".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Воронежская область Війна Росії проти України
NEWS
Трамп у разі перемоги може припинити військову допомогу Україні: названо умову
Трамп у разі перемоги може припинити військову допомогу Україні: названо умову
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України