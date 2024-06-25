Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога на території РФ (відео)
Українські розвідники сьогодні, 25 червня, уразили польовий склад боєприпасів ворога в Ольховатському районі Воронезької області. Результати їхньої роботи Головне управління розвідки оприлюднило в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.
Як зазначається, операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться в повідомленні.
ГУР знищує ворожу техніку та окупантів
Нагадаємо, як повідомлялось раніше, група ГУР атакувала одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.
Також напередодні Головне управління розвідки уразило швидкісний катер російських загарбників в тимчасово окупованому Криму.
Також українські розвідники знищили біля Криму російський буксир "Сатурн".
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