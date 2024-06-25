Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога на території РФ (відео)

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, уразили польовий склад боєприпасів ворога в Ольховатському районі Воронезької області. Результати їхньої роботи Головне управління розвідки оприлюднило в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУР в Telegram.