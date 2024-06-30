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В РФ сообщают о взрывах в нескольких областях из-за атаки дронов

Фото: в нескольких областях России жалуются на атаку бепилотников и взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нескольких областях Российской Федерации в ночь на 30 июня прогремели взрывы, в регионах работают системы противовоздушной обороны из-за якобы атаки беспилотников. Речь идет о Курской, Белгородской и Брянской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернаторов Брянской и Белгородской областей Александра Богомаза и Вячеслава Гладкова, и местные паблики.

Брянская область

Руководитель региона утверждает, что силами и средствами ПВО якобы были сбиты 4 беспилотника самолетного типа. Российский чиновник традиционно обвиняет вину в налете БПЛА - Украину.

Также местный губернатор заявил, что дроны были ликвидированы над Трубчевским районом. Кроме того, Богомаз рассказывает, что "пострадавших и разрушений нет".

"Оперативные и экстренные службы работают на месте", - добавил он.

Белгородская область

По словам губернатора Белгородской области, атака двух дронов фиксировалась в городе Грайворон. И что из-за удара беспилотников был поврежден дом, а также авто.

"Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также обломками иссечен один автомобиль", - рассказал он.

Чиновник добавил, что информация еще уточняется.

Курская область

Представитель власти этого региона Алексей Смирнов заявлял об угрозе атаки БПЛА еще поздно вечером. А уже ночью в местных Telegram-каналах стали публиковать видео, как утверждается, с беспилотниками, замеченными в ряде районов.

В сети пишут о громких взрывах, в частности в Черемысиновском, Щигровском, Тимском, Солнцевском и Пристенском районах, также говорят о работе ПВО в регионе. Также в пабликах рассказывают, что на северо-западе "нет света".

Атаки дронов в РФ

Напомним, за последние месяцы почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам не только в приграничных областях России, но и в глубине территории страны-агрессора.

Так, недавно в Генштабе ВСУ заявили, что в последние дни Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории РФ. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "Шахедов" и не только.

Добавим, 23 июня в ВМС ВСУ раскрыли подробности уничтожения склада "Шахедов" и инфраструктуры врага на Кубани в ночь на 21 июня.

Кроме того, 25 июня Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о поражении склада боеприпасов в Воронежской области РФ, и показало соответствующее видео.

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