Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні перемовини з головою Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське російське інформаційне агентство " ТАСС ".

"З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова глав зовнішньополітичних відомств двох країн", - заявило МЗС Росії.

Наразі інші подробиці переговорів не розкриваються. Штати, своєю чергою, наразі не підтверджували інформацію про дзвінок.

Подробиці від російської сторони

Під час переговорів Рубіо та Лавров домовились підтримувати канал комунікації для розв'язання проблем, які накопичились в російсько-американських відносинах.

У тому ж числі сторони підтвердили "обопільну налаштованість" на взаємодію в питаннях щодо повномасштабної війни в Україні, ситуації довкола Палестини й загалом на Близькому Сході, а також інших регіональних напрямах.

"Домовлено найближчим часом організувати зустріч експертів для узгодження конкретних кроків щодо взаємного зняття перешкод для роботи закордонних представництв Росії та США", - пише МЗС Росії.

В кінці обидва нібито підтвердили готовність спільно працювати над "відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу", а також домовились про регулярні контакти для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні.