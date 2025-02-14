Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії: чи буде зустріч з росіянами
Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію та Туреччину. Але глава держави не зустрічатиметься з росіянами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі", - заявив Зеленський.
При цьому президент України не уточнив, коли саме запланована поїздка до Саудівської Аравії та Туреччини.
Трамп анонсував зустріч у Саудівській Аравії
Напередодні, 13 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.
Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.
Також Трамп заявляв, що нібито представники України, США та Росії проведуть зустріч на Мюнхенській конференції з безпеки. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив це.
Як повідомив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген, росіяни не будуть брати участь у конференції, бо не отримати акредитації.
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