Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії: чи буде зустріч з росіянами

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію та Туреччину. Але глава держави не зустрічатиметься з росіянами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.