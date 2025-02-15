ua en ru
Сб, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В РФ сообщают о разговоре между Лавровым и госсекретарем США

Суббота 15 февраля 2025 21:06
UA EN RU
В РФ сообщают о разговоре между Лавровым и госсекретарем США Фото: Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское информационное агентство "ТАСС".

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", - заявил МИД России.

Сейчас другие подробности переговоров не раскрываются. Штаты, в свою очередь, пока не подтверждали информацию о звонке.

Подробности от российской стороны

Во время переговоров Рубио и Лавров договорились поддерживать канал коммуникации для решения проблем, которые накопились в российско-американских отношениях.

В том же числе стороны подтвердили "обоюдную настроенность" на взаимодействие в вопросах полномасштабной войны в Украине, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке, а также других региональных направлениях.

"Договорено в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препятствий для работы иностранных представительств России и США", - пишет МИД России.

В конце оба якобы подтвердили готовность совместно работать над "восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога", а также договорились о регулярных контактах для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

Трамп анонсировал встречу в Саудовской Аравии

13 февраля президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможной встрече представителей США, Украины и Российской Федерации (РФ), которая якобы должна состояться в Саудовской Аравии на следующей неделе. Впрочем, источник в команде президента Украины сообщил "РБК-Украина", что Киев не планировал никаких переговоров в указанный период.

Стоит добавить, что президент Владимир Зеленский действительно планирует посетить Саудовскую Аравию, а также Турцию. В то же время в его графике нет встреч с представителями РФ.

Кроме того, недавно Трамп заявил о намерении встретиться с диктатором России Владимиром Путиным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене
Путин не хочет мира, а Европе нужна единая армия. О чем сказал Зеленский в Мюнхене
DAILY
Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Историк Василий Расевич: В СССР синагоги превращали в склады, а иврит вытесняли из быта