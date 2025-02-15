В РФ сообщают о разговоре между Лавровым и госсекретарем США
Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское российское информационное агентство "ТАСС".
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", - заявил МИД России.
Сейчас другие подробности переговоров не раскрываются. Штаты, в свою очередь, пока не подтверждали информацию о звонке.
Подробности от российской стороны
Во время переговоров Рубио и Лавров договорились поддерживать канал коммуникации для решения проблем, которые накопились в российско-американских отношениях.
В том же числе стороны подтвердили "обоюдную настроенность" на взаимодействие в вопросах полномасштабной войны в Украине, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке, а также других региональных направлениях.
"Договорено в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препятствий для работы иностранных представительств России и США", - пишет МИД России.
В конце оба якобы подтвердили готовность совместно работать над "восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога", а также договорились о регулярных контактах для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
Трамп анонсировал встречу в Саудовской Аравии
13 февраля президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможной встрече представителей США, Украины и Российской Федерации (РФ), которая якобы должна состояться в Саудовской Аравии на следующей неделе. Впрочем, источник в команде президента Украины сообщил "РБК-Украина", что Киев не планировал никаких переговоров в указанный период.
Стоит добавить, что президент Владимир Зеленский действительно планирует посетить Саудовскую Аравию, а также Турцию. В то же время в его графике нет встреч с представителями РФ.
Кроме того, недавно Трамп заявил о намерении встретиться с диктатором России Владимиром Путиным.
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