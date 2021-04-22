РФ потребовала сократить сотрудников посольства Чехии в ответ на высылку своих дипломатов

Российский МИД вручил послу Чехии в России Витезславу Пивоньке требование сократить число сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Российская сторона также указала на свое право принять дальнейшие меры в случае ответных действий Праги.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.