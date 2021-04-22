РФ потребовала сократить сотрудников посольства Чехии в ответ на высылку своих дипломатов
Российский МИД вручил послу Чехии в России Витезславу Пивоньке требование сократить число сотрудников чешской дипмиссии в Москве. Российская сторона также указала на свое право принять дальнейшие меры в случае ответных действий Праги.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Отмечается, что в ответ на "враждебные действия Праги" количественный состав посольства Чехии в Москве должен быть сокращен с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. "Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии", - указывается в сообщении.
Кроме того, послу Чехии российская сторона заявила решительный протест на высылку своих дипломатов из Праги. "Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем", - добавили в российском дипведомстве.
После вызова в МИД РФ посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька пока не будет выслан из России. Такое решение еще не принималось.
Напомним, Чехия в ответ на высылку 20 дипломатов из России объявила о зеркальном сокращении численности персонала посольства РФ в Праге. Таким образом, реализуется ультиматум, который выдвинули Москве. Чешскую столицу должны покинуть 63 российских дипломата.
Отметим, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.
Чехия выдвинула ультиматум с требованием вернуть своих дипломатов в Москву, он истек сегодня, и Прага объявила о сокращении численности российской дипмиссии.