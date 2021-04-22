Чехия сокращает численность посольства РФ в Праге. Москва не пошла на ультиматум

В ответ на высылку 20 дипломатов из России чешская сторона зеркально сократит численность персонала посольства РФ в Праге. Таким образом, реализуется ультиматум, который выдвинули России.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей из Чехии до конца мая", - заявил Кулганек.

По его словам, со вторника штат российского посольства в Чехии состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.