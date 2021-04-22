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Чехия сокращает численность посольства РФ в Праге. Москва не пошла на ультиматум

Новина українською → Прага, Четверг 22 апреля 2021 16:40
Чехия сокращает численность посольства РФ в Праге. Москва не пошла на ультиматум Фото: министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек (facebook com mzvcr)
Автор: РБК-Украина

В ответ на высылку 20 дипломатов из России чешская сторона зеркально сократит численность персонала посольства РФ в Праге. Таким образом, реализуется ультиматум, который выдвинули России.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, передает портал novinky.cz.

"Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием штата нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей из Чехии до конца мая", - заявил Кулганек.

По его словам, со вторника штат российского посольства в Чехии состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

Чехия выдвинула ультиматум с требованием вернуть своих дипломатов в Москву, он истек сегодня, и Прага объявила о сокращении численности российской дипмиссии.

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