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РФ вимагає скоротити співробітників посольства Чехії у відповідь на висилку своїх дипломатів

Новость на русском → Москва, Четвер 22 квітня 2021 19:51
РФ вимагає скоротити співробітників посольства Чехії у відповідь на висилку своїх дипломатів Фото: будівля МЗС РФ (wikimedia.by)
Автор: РБК-Україна

Російський МЗС вручив послу Чехії в Росії Вітезславу Півоньці вимога скоротити число співробітників чеської дипмісії в Москві. Російська сторона також вказала на своє право прийняти подальші заходи в разі відповідних дій Праги.

Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.

Відзначається, що у відповідь на "ворожі дії Праги" кількісний склад посольства Чехії в Москві повинен бути скорочений з урахуванням істотного диспаритету в категорії прийнятих на місці. "Послу сказано, що залишаємо за собою право і на інші кроки в разі подальшого розкручування істеричною антиросійської кампанії в Чехії", - вказується в повідомленні.

Крім того, послу Чехії російська сторона заявила рішучий протест на висилку своїх дипломатів з Праги. "Послу зазначено, що Чехія продовжує розкрутку антиросійської кампанії під сфальсифікованими приводами і своїми діями руйнує двосторонні відносини. Підкреслено, що мова ультиматумів для нас неприйнятний", - додали в російському дипвідомством.

Після виклику в МЗС РФ посол Чехії в Москві Вітєзслав Півонька поки не буде висланий з Росії. Таке рішення ще не приймалося.

Нагадаємо, Чехія у відповідь на висилку 20 дипломатів з Росії оголосила про дзеркальний скорочення чисельності персоналу посольства РФ в Празі. Таким чином, реалізується ультиматум, який висунули Москві. Чеську столицю повинні покинути 63 російських дипломатів.

Відзначимо, раніше Чехія видворила 18 співробітників російського посольства після того, як виявилася зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів під Врбетіце в 2014 році. У відповідь Російська Федерація вислала 20 чеських дипломатів.

Чехія висунула ультиматум з вимогою повернути своїх дипломатів в Москву, він закінчився сьогодні, і Прага оголосила про скорочення чисельності російської дипмісії.

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