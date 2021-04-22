РФ вимагає скоротити співробітників посольства Чехії у відповідь на висилку своїх дипломатів

Російський МЗС вручив послу Чехії в Росії Вітезславу Півоньці вимога скоротити число співробітників чеської дипмісії в Москві. Російська сторона також вказала на своє право прийняти подальші заходи в разі відповідних дій Праги.

Про це повідомили в прес-службі МЗС РФ.