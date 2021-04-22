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Посол Чехии заявил, что его пока не высылают из Москвы

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 18:02
Посол Чехии заявил, что его пока не высылают из Москвы Фото: посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька (mzv.cz)
Автор: РБК-Украина

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька пока не будет выслан из России. Такое решение еще не принималось.

Об этом посол заявил после того, как был вызвав в российский МИД, сообщает "РИА Новости".

На вопросы журналистов он отказался отвечать, заявив, что все подробности встречи предоставит МИД РФ. Однако он подтвердил, что останется в Москве.

"Я лично? Пока да", - сказал дипломат.

Пивонька добавил, что ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем и что урегулирование этих проблем будет длительным.

Ранее сообщалось, что в ответ на высылку 20 дипломатов из России чешская сторона зеркально сократит численность персонала в соответствии с состоянием штата своего посольства в Москве.

Со вторника штат российского посольства в Чехии состоит из 27 дипломатов и 67 сотрудников технического персонала, а чешского в РФ - из пяти дипломатов и 19 технических служащих.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов.

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