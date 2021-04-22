Посол Чехии заявил, что его пока не высылают из Москвы

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька пока не будет выслан из России. Такое решение еще не принималось.

Об этом посол заявил после того, как был вызвав в российский МИД, сообщает "РИА Новости" .

На вопросы журналистов он отказался отвечать, заявив, что все подробности встречи предоставит МИД РФ. Однако он подтвердил, что останется в Москве.

"Я лично? Пока да", - сказал дипломат.

Пивонька добавил, что ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем и что урегулирование этих проблем будет длительным.