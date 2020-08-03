РФ потребовала отпустить арестованных в Беларуси боевиков "Вагнера"

Российская Федерация настаивает на скорейшем освобождении арестованных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера". Москва заявляет, что задержание россиян не соответствует "духу братских союзнических отношений".

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России по итогам встречи с послом Беларуси Владимиром Семашко.

Сообщается, что на встрече особое внимание уделили задержанию 33 граждан России. Российская сторона заявила, что их арест был совершен якобы под надуманным предлогом. Кроме того, Москва подчеркивает, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Минска.

"Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что среди арестованных в Беларуси боевиков "Вагнера" могут быть люди с двойным гражданством, которые воевали против украинских военных на Донбассе.

На прошлой неделе стало известно о задержании боевиков в Беларуси, а украинский Офис генпрокурора сообщил им о подозрении; предполагается, что Киев может запросить экстрадицию боевиков.