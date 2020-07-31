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Офис генпрокурора сообщил о подозрении задержанным в Беларуси бойцам ЧВК "Вагнера"

Киев, Пятница 31 июля 2020 18:03
Офис генпрокурора сообщил о подозрении задержанным в Беларуси бойцам ЧВК "Вагнера"
Фото: Офис генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сейчас готовятся документы для запроса об их экстрадиции в Украину

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении 28 задержанным, из которых 9 граждан Украины, под Минском боевикам ЧВК "Вагнера". Их подозревают в участии в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Кроме того, ОГП обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных боевиков.

Так, Украина выразила намерение требовать выдачи задержанных для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции боевиков. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Беларуси.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". По данным белорусских правоохранителей, бойцы, скорее всего, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины не исключает запросов на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера".

Кроме того, Беларусь передала Украине весь список задержанных боевиков ЧВК "Вагнера".

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