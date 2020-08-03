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Среди арестованных боевиков "Вагнера" могут быть лица с двойным гражданством

Киев, Понедельник 03 августа 2020 12:03
Среди арестованных боевиков "Вагнера" могут быть лица с двойным гражданством
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В МВД требуют выдать боевиков Украине

В Беларуси среди арестованных боевиков ЧВК "Вагнера" могут быть лица с двойным гражданством. Среди них также есть лица, которые воевали против Украины на территории оккупированного Донбасса.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в эфире "Громадского радио".

По его словам, они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда.

"Поскольку ЧВК "Вагнер" - это структура, которая является полугосударственной и она используется для продвижения российских интересов на территории Украины, Сирии, Судана, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", - подчеркнул замглавы МВД.

Он заявил, что из-за российского влияния их могут отпустить, но Украина должна настаивать на том, чтобы их выдали.

Напомним, в связи с задержанием боевиков "Вагнера" посла Украины вызвали в МИД Белоруссии; часть задержанных были ранее замечены на Донбассе.

Кроме того, Служба безопасности Украины инициирует процесс экстрадиции задержанных в Беларуси лиц.

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