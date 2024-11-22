РФ поставила КНДР более миллиона баррелей нефти в качестве платы за военную помощь, - BBC

Российская Федерация (РФ) отправила в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с марта этого года 56 тысяч тонн нефти (то есть более миллиона баррелей). Так Москва, вероятно, расплачивалась за передачу Пхеньяном солдат и оружия для помощи в войне с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По данным британского исследовательского центра Open Source Centre после анализа спутниковых снимков, за последние 8 месяцев более 12 танкеров КНДР совершили 43 рейса между нефтяным терминалом РФ на Дальнем Востоке и северокорейскими портами.

Как свидетельствуют фото танкеров в море, в Россию они шли пустыми, а возвращались в КНДР - уже загруженными.

Ведущие эксперты убеждены, что этой нефтью Кремль расплачивается с КНДР за оружие и солдат, которые Пхеньян передает российской стороне в рамках помощи в войне против Украины.

Аналогичного мнения придерживается и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.

Первый рейс, задокументированный Open Source Centre, состоялся 7 марта. То есть, через 7 месяцев после первых сообщений о предоставлении Северной Кореей своих боеприпасов в РФ. Последний рейс был зафиксирован 5 ноября.

По мнению старшего аналитика Open Source Centre Джо Берна, такие постоянные поставки нефти дают КНДР "уровень стабильности, который она не видела с тех пор, как были введены санкции".

Так, напомним, что Северная Корея из-за своей ядерной программы находится под санкциями ООН. КНДР, в частности, запрещено закупать более 500 тысяч баррелей нефти в год.

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