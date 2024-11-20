Замість солдатів? Путін подарував Кім Чен Ину какаду, лева та ще декілька десятків тварин
Російський диктатор Володимир Путін відправив своєму північнокорейському колезі Кім Чен Ину подарунки. Це понад 70 тварин різних видів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Moscow Times.
За даними видання, центральний зоопарк Пхеньяна отримав понад 70 тварин від Путіна. А подарунок передавав особисто міністр природних ресурсів та екології Олександр Козлов у рамках візиту до столиці Північної Кореї.
Відомо, що тварин забрали з Московського зоопарку і доправили до КНДР літаком.
"Африканський лев, два бурі ведмеді, два домашні яка, п'ять білих какаду, 25 фазанів різних видів, 40 качок-мандаринок тепер житимуть у північнокорейському зоопарку", - уточнили в російському відомстві.
Цікаво і те, що за словами Козлова, таке співробітництво є "новою віхою у взаємодії" країн. На його думку, тепер Росія та КНДР будуть тісніше співпрацювати з питань ветеринарії, реабілітації та реінтродукції рідкісних видів тварин.
"У міждержавних відносинах історично тварини займали важливе місце: їх дарували на знак підтримки, доброти, турботи. Сьогодні я вручаю корейським товаришам подарунок від Володимира Володимировича Путіна", - сказав він.
Нагадаємо, що це не вперше Росія відправляє своїх тварин до Північної Кореї. У квітні цього року туди було передано близько 40 птахів: орланів, беркутів, журавлів, папуг, а також кілька пітонів.
Допомога КНДР для Росії
Північна Корея є однією з небагатьох держав, які відкрито підтримують Росію у війні проти України. Зокрема, КНДР постачає Москві військову допомогу, зокрема артилерійські снаряди та ракети. Зокрема, з серпня 2023 року до січня 2024 року Північна Корея могла передати Росії приблизно 1,6 мільйона артилерійських боєприпасів.
Тоді ЗМІ писали про те, що після постачання ракет Путін відправив Кім Чен Ину понад два десятки породистих коней. Це нібито була частина оплати за надані північнокорейські снаряди.
А вже цього року стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії своїх військових.
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