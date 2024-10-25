Росія останнім часом використовує більше снарядів КНДР, ніж власних, - Bloomberg

Окупанти останнім часом частіше застосовують проти українських воїнів снаряди північнокорейського виробництва, ніж російського. Також ворог користується снарядами, які надає Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання ознайомилося із змістом документів південнокорейської розвідки. Там зокрема наведено дані української розвідки про використання Росією артилерійських снарядів.

У документах сказано, що останнім часом лише 30% артснарядів, які Росія використала для атак, були російським виробництвом. З 60%, що залишилися, передала Північна Корея, а ще 10% - Іран.

Отже, можна дійти висновку, що Росія використовує вдвічі більше снарядів північнокорейського виробництва, ніж власного.