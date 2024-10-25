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Росія останнім часом використовує більше снарядів КНДР, ніж власних, - Bloomberg

П'ятниця 25 жовтня 2024 18:11
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Росія останнім часом використовує більше снарядів КНДР, ніж власних, - Bloomberg Ілюстративне фото: російська артилерія активно використовує північнокорейські снаряди (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти останнім часом частіше застосовують проти українських воїнів снаряди північнокорейського виробництва, ніж російського. Також ворог користується снарядами, які надає Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання ознайомилося із змістом документів південнокорейської розвідки. Там зокрема наведено дані української розвідки про використання Росією артилерійських снарядів.

У документах сказано, що останнім часом лише 30% артснарядів, які Росія використала для атак, були російським виробництвом. З 60%, що залишилися, передала Північна Корея, а ще 10% - Іран.

Отже, можна дійти висновку, що Росія використовує вдвічі більше снарядів північнокорейського виробництва, ніж власного.

Допомога Росії від КНДР

Нагадаємо, факт постачання Росії північнокорейських снарядів підтверджували як Україна, так і розвідки країн Заходу.

Зокрема, у червні видання The Washington Post писало, що Північна Корея могла надати окупантам 1,6 млн артилерійських снарядів.

Нещодавно The Times з посиланням на інформацію західної розвідки писало, що половина з трьох мільйонів снарядів, які Росія використовує у війні проти України за рік, передала Північна Корея.

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