Оплата за снаряди. Путін подарував Кім Чен Ину породистих коней, - The Times

Російський диктатор Володимир Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину понад два десятки породистих коней. Це була частина оплати за надані північнокорейські снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times .

Видання зазначає, що північнокорейський лідер отримав нову партію коней з Росії породи орловський рисак, що стало ознакою зростаючого зближення з Путіним.

Ветеринарна служба Приморського краю РФ, де є залізничне сполучення з КНДР, повідомила, що минулої неділі через кордон було перевезено 24 коні - 19 жеребців і п'ять кобил.

Відомо, що орловські рисаки - це улюблена порода коней Кім Чен Ина. Він часто з'являється на пропагандистських зображеннях з конями цієї породи. У 2022 році до Північної Кореї з Росії відправили 30 коней цієї породи.

The Sunday Times з посиланням на південнокорейські ЗМІ повідомили, що нова партія коней була передана Кім Чен Ину як частина оплати за артилерійські боєприпаси, які отримала російська армія для застосування в Україні.