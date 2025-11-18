У РФ поскаржились на атаку дронів та повітряних куль: під ударом Москва та Рязань

За даними Собяніна, на підльоті до російської столиці збили щонайменше три дрони. На місці падіння їхніх уламків працюють екстрені служби. Через загрозу у московських аеропортах тимчасово обмежили зліт і посадку літаків.

Окрім ударних дронів, російські структури вперше повідомили про загрозу атаки малорозмірної повітряної кулі. Відповідне попередження оголосили в Рязані та Рязанській області. За інформацією МНС, йдеться про новий тип повітряних цілей, щодо яких введено режим підвищеної готовності.

Російська влада заявила, що сили ППО продовжують "відбивати атаки" і контролюють ситуацію в регіонах.

Обстріли Москви

Нагадаємо, у ніч з 31 жовтня на 1 листопада в Московській області було зафіксовано масштабне відключення електроенергії - тисячі жителів регіону залишилися без світла.

За даними місцевих Telegram-каналів, близько 23:00 за місцевим часом місто раптово залишилося без світла - темрява охопила вулиці та будинки. У міській адміністрації Жуковського підтвердили, що причиною стала "аварійна ситуація в енергосистемі".