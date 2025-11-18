RU

В РФ пожаловались на атаку дронов и воздушных шаров: под ударом Москва и Рязань

Иллюстративное фото: в РФ пожаловались на атаку дронов и воздушных шаров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Центральные регионы России подверглись новой волне атак беспилотников. Под ударом оказалась российская столица - Москва, и Рязань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина и росСМИ.

По данным Собянина, на подлете к российской столице сбили по меньшей мере три дрона. На месте падения их обломков работают экстренные службы. Из-за угрозы в московских аэропортах временно ограничили взлет и посадку самолетов.

Кроме ударных дронов, российские структуры впервые сообщили об угрозе атаки малоразмерного воздушного шара. Соответствующее предупреждение объявили в Рязани и Рязанской области. По информации МЧС, речь идет о новом типе воздушных целей, в отношении которых введен режим повышенной готовности.

Российские власти заявили, что силы ПВО продолжают "отражать атаки" и контролируют ситуацию в регионах.

Обстрелы Москвы

Напомним, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Московской области было зафиксировано масштабное отключение электроэнергии - тысячи жителей региона остались без света.

По данным местных Telegram-каналов, около 23:00 по местному времени город внезапно остался без света - темнота охватила улицы и дома. В городской администрации Жуковского подтвердили, что причиной стала "аварийная ситуация в энергосистеме".

 

В то же время российские власти до сих пор не предоставили детального объяснения инцидента, что лишь усиливает информационную неопределенность относительно причин масштабного отключения.

Вечером 27 октября также были сообщения в российских СМИ о неизвестных дронах, которые якобы атакуют Москву. Сообщалось о взрывах в Подмосковье.

