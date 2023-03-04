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РФ посилює заходи щодо вербування найманців за кордоном, - ЦНС

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Субота 04 березня 2023 21:13
РФ посилює заходи щодо вербування найманців за кордоном, - ЦНС Фото: РФ посилює заходи щодо вербування найманців за кордоном (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни посилюють заходи щодо вербування найманців за кордоном задля прийняття участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін підписав указ №131 "Про внесення змін до деяких актів президента Росії".

"Це зменшує з п’яти до одного року мінімальний період, на який укладається перший контракт на проходження військової служби між громадянином іншої держави та Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це демонструє кадровий голод регулярної армії РФ. Також це свідчить про те, що загарбники будуть проводити посилену мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії. Далі їх відправляють на війну проти України.

На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог намагається вербувати власників російських паспортів до своєї армії.

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