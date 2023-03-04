РФ усиливает меры по вербовке наемников за рубежом, - ЦНС

Россияне ужесточают меры по вербовке наемников за границей для принятия участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Недавно российский диктатор Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".

"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это показывает кадровый голод регулярной армии РФ. Также это свидетельствует о том, что захватчики будут проводить усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.