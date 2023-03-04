РФ усиливает меры по вербовке наемников за рубежом, - ЦНС
Россияне ужесточают меры по вербовке наемников за границей для принятия участия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Недавно российский диктатор Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".
"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это показывает кадровый голод регулярной армии РФ. Также это свидетельствует о том, что захватчики будут проводить усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, что молодым палестинцам платят 350 долларов в месяц за поступление в российскую армию. Дальше их отправляют на войну против Украины.
На временно оккупированных районах Херсонской области враг пытается вербовать владельцев российских паспортов в свою армию.
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