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РФ усиливает меры по вербовке наемников за рубежом, - ЦНС

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Суббота 04 марта 2023 21:13
РФ усиливает меры по вербовке наемников за рубежом, - ЦНС Фото: РФ ужесточает меры по вербовке наемников за границей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне ужесточают меры по вербовке наемников за границей для принятия участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Недавно российский диктатор Владимир Путин подписал указ №131 "О внесении изменений в некоторые акты президента России".

"Это уменьшает с пяти до одного года минимальный период, на который заключается первый контракт по прохождению военной службы между гражданином другого государства и Минобороны РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это показывает кадровый голод регулярной армии РФ. Также это свидетельствует о том, что захватчики будут проводить усиленную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что молодым палестинцам платят 350 долларов в месяц за поступление в российскую армию. Дальше их отправляют на войну против Украины.

На временно оккупированных районах Херсонской области враг пытается вербовать владельцев российских паспортов в свою армию.

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