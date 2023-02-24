Окупанти в Херсонській області вербують до лав своєї армії власників російських паспортів

На тимчасово окупованих районах Херсонської області ворог намагається вербувати власників російських паспортів до своєї армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти активно працюють з колаборантами, а саме працівниками окупаційної "адміністрації" з місцевих, працівників поліції та ДСНС, які перейшли на сторону РФ. Росіяни не сумніваються в їх лояльності й тому активно пропонують їм укладати контракти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому обов’язкова наявність російських паспортів. В приватних бесідах росіяни анонсують майбутню мобілізацію на окупованих територіях і тому пропонують укласти контракт добровільно аби мати можливість "служити" в безпечних районах.

"Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій не брати російський паспорт і за можливості покинути регіон", - додали наостанок.