РФ посилила розвідку на півдні України, щщодня ворог запускає до 250 дронів

РФ застосовує дрони проти України

Як відомо, РФ наростила темпи виробництва дронів, внаслідок чого посилила не тільки розвідку, але й атаки на Україну.

Щодня Повітряні сили фіксують прильоти ударних дронів ворога, водночас на фронті РФ використовує тисячі безпілотників.

У відповідь на таку активність нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом.

Українські розвідники теж активно використовують дрони у своїх цілях проти РФ. Більш того Україна у власному виробництві дронів застосувала такі технології, якими цікавляться у світі.

Наприклад, США хочуть запозичити досвід України у сфері безпілотників. Щобільше, Україна анонсувала угоду на мільярди доларів з Вашингтоном, який хоче закупити українські дрони.