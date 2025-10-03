РФ усилила разведку на юге Украины, ежедневно враг запускает до 250 дронов

РФ применяет дроны против Украины

Как известно, РФ нарастила темпы производства дронов, в результате чего усилила не только разведку, но и атаки на Украину.

Ежедневно Воздушные силы фиксируют прилеты ударных дронов врага, в то же время на фронте РФ использует тысячи беспилотников.

В ответ на такую активность недавно министр обороны Денис Шмыгаль пообещал обеспечить 1000 дронов-перехватчиков в сутки в ближайшее время.

Украинские разведчики тоже активно используют дроны в своих целях против РФ. Более того Украина в собственном производстве дронов применила такие технологии, которыми интересуются в мире.

Например, США хотят позаимствовать опыт Украины в сфере беспилотников. Более того, Украина анонсировала сделку на миллиарды долларов с Вашингтоном, который хочет закупить украинские дроны.