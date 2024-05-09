РФ посилила атаки, але біля Часового Яру досягла невеликих успіхів, - розвідка Британії

Як зазначається у зведенні, у квітні 2024 року російські атаки на сході України збільшилися на 17% порівняно з березнем 2024 року. З них понад три чверті були у районі Авдіївки, Часового Яру та Мар'їнки.

При цьому атаки біля Часового Яру зросли на 200% з березня по квітень.

"Незважаючи на значне збільшення атак на цьому напрямку, Росія досягла лише незначних тактичних успіхів у цьому районі протягом квітня та майже напевно зазнала великих втрат", - йдеться у зведенні британської розвідки.

скриншот deepstatemap.live