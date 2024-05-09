РФ усилила атаки, но возле Часового Яра добилась небольших успехов, - разведка Британии

Россия в апреле увеличила количество атак на востоке Украины. Однако ей удалось добиться небольших успехов в районе Часового Яра в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).
Как отмечается в сводке, в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины увеличились на 17% по сравнению с мартом 2024 года. Из них более трех четвертей были в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки.
При этом атаки возле Часового Яра выросли на 200% с марта по апрель.
"Несмотря на значительное увеличение атак на этом направлении, Россия достигла лишь незначительных тактических успехов в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", - говорится в сводке британской разведки.
скриншот deepstatemap.live
Стоит отметить, что после захвата Авдеевки россияне также усилили атаки на Бахмутском направлении, в частности, в районе города Часов Яр. По словам местных властей, бои уже дошли до черты города.
По данным ВСУ, в районе Часового Яра оккупанты сосредоточили до 25 тысяч солдат. Украинские военные также отмечают, что россияне не смогут продвинуться к Краматорску без контроля над Часовым Яром.
Также глава Донецкой ОВА выразил мнение, что захват города даст захватчикам возможность продвинуться вглубь Украины, поэтому ВСУ сдерживают врага.
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