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РФ усилила атаки, но возле Часового Яра добилась небольших успехов, - разведка Британии

Фото: атаки РФ возле Часового Яра увеличились на 200% (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в апреле увеличила количество атак на востоке Украины. Однако ей удалось добиться небольших успехов в районе Часового Яра в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии в Twitter (X).

Как отмечается в сводке, в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины увеличились на 17% по сравнению с мартом 2024 года. Из них более трех четвертей были в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки.

При этом атаки возле Часового Яра выросли на 200% с марта по апрель.

"Несмотря на значительное увеличение атак на этом направлении, Россия достигла лишь незначительных тактических успехов в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", - говорится в сводке британской разведки.

скриншот deepstatemap.live

 

Бои возле Часового Яра

Стоит отметить, что после захвата Авдеевки россияне также усилили атаки на Бахмутском направлении, в частности, в районе города Часов Яр. По словам местных властей, бои уже дошли до черты города.

По данным ВСУ, в районе Часового Яра оккупанты сосредоточили до 25 тысяч солдат. Украинские военные также отмечают, что россияне не смогут продвинуться к Краматорску без контроля над Часовым Яром.

Также глава Донецкой ОВА выразил мнение, что захват города даст захватчикам возможность продвинуться вглубь Украины, поэтому ВСУ сдерживают врага.

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