РФ пошкодила найбільшу котельню Лозової: у місті немає води, без тепла 16 000 абонентів

Фото: місце прильоту в Лозовій (facebook.com/SergiySelenskyy)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни обстріляли Лозівську громаду на Харківщині, в результаті пошкоджена найбільша котельня Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей лишились без води та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис на мера Лозової Сергія Зеленського.

Читайте також: Україну чекають повені навесні: Кабмін готує план захисту

Як повідомив мер, в результаті атаки РФ знеструмлена найбільша котельня Лозової - від неї залежать майже 16 тисяч абонентів.

"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі. Діють Пункти Незламності", - написав Зеленський.

За його словами також через атаку ворога є пошкодження критичної інфраструктури., виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

"Комунальники та енергетики досі на об’єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається", - додав чиновник.

Також відомо - влада має певні рішення у зв'язку із ситуацією, яка склалась. Однак, за слвоами мера, публічно рішення не обговорюють заради безпеки людей та самих об’єктів.

 Фото: наслідки удару по Лозовій (facebook.com/SergiySelenskyy)

Нагадаємо, в січні цього року РФ вже атакувала критичну інфраструктуру Лозової. Тоді по місту було завдано близько 14 ударів за дві години.

Як відомо, загалом для росіян обстріл Харківщини - звична та доволі часта практика. Наприклад, РБК-Україна писало нещодавно, як ворог кинув ракети на Харків та область - повідомлялось про постраждалих та блекаут.

