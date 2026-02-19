РФ пошкодила найбільшу котельню Лозової: у місті немає води, без тепла 16 000 абонентів

Як повідомив мер, в результаті атаки РФ знеструмлена найбільша котельня Лозової - від неї залежать майже 16 тисяч абонентів.

"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі. Діють Пункти Незламності", - написав Зеленський.

За його словами також через атаку ворога є пошкодження критичної інфраструктури., виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

"Комунальники та енергетики досі на об’єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається", - додав чиновник.

Також відомо - влада має певні рішення у зв'язку із ситуацією, яка склалась. Однак, за слвоами мера, публічно рішення не обговорюють заради безпеки людей та самих об’єктів.