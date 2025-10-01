РФ пошкодила інфраструктуру Сумщини, затримується низка потягів: список рейсів

Росіяни у середу, 1 жовтня, обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки є пошкодження та знеструмлення, що призвело до затримки потягів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Через обстріли на Сумщині маємо пошкодження інфраструктури та знеструмлення, привели резервні тепловози у готовність", - йдеться у повідомленні.
В УЗ додали, що наразі чекають на відбій тривоги, щоб обстежити колію, забезпечити "габарит" та продовжити рух. Відомо, що наразі затримуються чотири рейси. Серед них потяги:
У компанії поінформували, що у залежності від місця зупинки поїзда, пасажири перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах.
"Наші диспетчери максимально пильно слідкують за безпековою ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються наганяти відставання від графіку", - резюмували в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня росіяни теж пошкодили залізничну інфраструктуру, що заважало повернути поїзди чернігівського напрямку.
"Рух на ніжинському напрямку протягом дня забезпечується за допомогою резервних тепловозів, що збільшує час у дорозі для рейсів з/до Чернігова, Сум і Шостки", - повідомляли в УЗ.
Окрім того, пізніше стало відомо про кількість рейсів в Сумській області, які рухалися із затримками.