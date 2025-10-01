РФ повредила инфраструктуру Сумщины, задерживается ряд поездов: список рейсов

"Из-за обстрелов в Сумской области имеем повреждения инфраструктуры и обесточивание, привели резервные тепловозы в готовность", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что сейчас ждут отбоя тревоги, чтобы обследовать пути, обеспечить "габарит" и продолжить движение. Известно, что сейчас задерживаются четыре рейса. Среди них поезда:

№779/780 Киев-Сумы (+02:57);

№787/788 Киев-Шостка (+01:05);

№773/774 Шостка-Киев (+03:30);

№143/144 Сумы-Львов (+01:40).

В компании проинформировали, что в зависимости от места остановки поезда, пассажиры находятся в вокзальных укрытиях или в вагонах.

"Наши диспетчеры максимально пристально следят за ситуацией безопасности в регионе, а локомотивные бригады готовятся нагонять отставание от графика", - резюмировали в "Укрзализныце".